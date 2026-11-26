Angel Núñez porta el balón en el partido entre República Dominicana y Nicaragua ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este jueves los 12 jugadores seleccionados que integrarán el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores para su próxima cita internacional, este viernes ante Colombia.

Los quisqueyanos jugarán en la Quinta Ventana Clasificatoria y/o segunda fase a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, el viernes 27 ante Colombia, y el lunes 30 contra Chile.

El viernes será a las 9:10 de la noche (hora dominicana), en el Coliseo Evangelista Mora, de la ciudad colombiana de Cali, y contra los chilenos jugarán el lunes 30, a las 6:40 de la noche (hora en RD), en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de la ciudad de Santiago de Chile.

Los detalles fueron vertidos por Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y Junior Páez, gerente general del equipo nacional de mayores, quienes informaron que la selección quisqueyana la integran Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Lester Quiñones, quien regresa al conjunto tricolor, Chad Baker Mazara y Luis David Montero.

Detalles del cuerpo técnico

Además de, Ángel Núñez, Andersson García, Juan Guerrero, Ángel Luis Delgado, Luis Santos y Omar Silverio, con la dirigencia del técnico argentino Néstor -Ché- García, quien escogió la tarde de este jueves a sus 12 patriotas que jugarán contra los colombianos.

Ché García tendrá de asistentes a los dominicanos David Díaz y Abraham Disla, y al español Sergio Jiménez. Carlos De León, es el gerente de Operaciones; el kinesiólogo es Adenhaweer Díaz (Rilling); y el doctor Nelson Saldívar, fungirá como médico del equipo nacional.

La última vez que Dominicana enfrentó a Colombia, le ganaron el partido de manera fácil, 84-59, el viernes 22 de agosto del 2025, en el polideportivo Alexis Argüello, de Managua, en Nicaragua, durante las competencias de la fase de grupos del FIBA Americup 2025.

En el grupo E, está en el primer lugar Estados Unidos (7-1), Dominicana y Brasil, empates en segundo con 6-2, México (5-3), tercero, Colombia (3-5), cuarto, y Chile (2-4), en quinto.

En el Grupo F, Canadá (8-0), Uruguay y Argentina igualados en segundo lugar con 6-2, Bahamas (4-4), en tercero, Puerto Rico (2-6), en el cuarto cupo, y Panamá (2-6), en quinto.

Los tres mejores equipos de ambos grupos y el mejor cuarto lugar, entre los dos, completan los siete clasificados por el Continente Americano a la Copa Mundial de Basket Catar 2027.