Karl-Anthony Towns (c) de los Knicks realiza una gestión ofensiva. ( ARCHIVO/ AFP )

Karl-Anthony Towns volvió a contribuir en ambos lados de la cancha para los New York Knicks, que derrotaron 121-102 a los Cleveland Cavaliers la noche del miércoles en el Madison Square Garden.

El centro dominicano registró un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes en un partido en el que Nueva York tuvo que venir de atrás para conseguir su sexta victoria consecutiva y mantenerse con posibilidades de avanzar en la Copa NBA.

Towns compartió el protagonismo estadístico con Josh Hart, quien también consiguió un doble-doble, con 15 puntos y 11 asistencias.

Sin embargo, la gran figura ofensiva de los Knicks fue Jose Alvarado, quien salió desde el banquillo para cambiar el rumbo del encuentro con una explosión anotadora en el último cuarto.

Alvarado terminó con 21 puntos, 16 de ellos en el período final, en el que encestó seis de sus ocho intentos de campo, incluidos cuatro triples. El base de 28 años llegó al encuentro con apenas 33 puntos acumulados en sus primeros 10 partidos de la temporada.

Dos triples consecutivos de Alvarado encabezaron una corrida de 12-0 al inicio del último cuarto que permitió a Nueva York tomar el control definitivo del partido.

Mikal Bridges y Jalen Brunson aportaron 19 puntos cada uno, mientras que Landry Shamet sumó 11 unidades.

Por Cleveland, Donovan Mitchell encabezó el ataque con 30 puntos, seguido de James Harden, quien terminó con 28 tantos y convirtió 13 de sus 14 tiros libres. Jarrett Allen agregó 10 puntos.

La remontada neoyorquina

Los Cavaliers llegaron a tener una ventaja de hasta 11 puntos y entraron al último tramo del tercer cuarto con una diferencia de ocho unidades (85-77), luego de una jugada de tres puntos de Harden cuando restaban 2:53.

No obstante, los Knicks reaccionaron antes de concluir ese período. James Wiseman y Shamet se combinaron para anotar los últimos cinco puntos del tercer cuarto, reduciendo la distancia y preparando el escenario para el dominio local.

Nueva York abrió el cuarto período con una ofensiva contundente de 12-0 y terminó superando a Cleveland 39-17 en esos 12 minutos.

Los Cavaliers no encontraron respuestas durante ese tramo, al fallar sus ocho intentos de campo y cometer tres pérdidas de balón.

Un triple de Meleek Thomas puso fin a la racha y acercó a Cleveland 94-88, pero Bridges respondió con un tiro en suspensión y los Knicks conservaron una ventaja de al menos ocho puntos hasta el final.

Con el triunfo, Nueva York mejoró su registro a 1-2 en el Grupo B de la Conferencia Este y llegó a seis victorias consecutivas.

El conjunto neoyorquino, vigente campeón de la Copa NBA, cerrará su participación en la fase de grupos el viernes frente al Miami Heat.

Los Cavaliers, por su parte, concluyeron su participación en el Grupo B con marca de 2-2 y acumularon su tercera derrota en los últimos cuatro compromisos.