Yaxel Lendeborg protege el balón en un partido de la NBA con los Golden State Warriors. ( ARCHIVO/ AFP )

Pese a las dudas sobre su estado de salud, el dominicano Yaxel Lendeborg estuvo disponible y vio acción este miércoles en la victoria de los Golden State Warriors 129-110 sobre los Sacramento Kings, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa NBA.

Lendeborg, quien antes del partido de acuerdo al reporte oficial del equipo, aparecía como "cuestionable" debido a una enfermedad que no fue revelada, respondió diciendo presente y aprovechó sus 32 minutos en cancha para aportar 15 puntos, 8 rebotes, dos asistencias y tres robos de balón.

El delantero quisqueyano lanzó para un 54.5 % de campo, al encestar seis de once intentos, aunque no pudo convertir ninguno de sus tres lanzamientos de larga distancia.

Desde la línea de tiros libres anotó tres de cuatro oportunidades.

Una ofensiva arrollador

Golden State dejó claras sus intenciones desde el primer cuarto, cuando construyó una ventaja de 44-19, gracias a una ofensiva efectiva y un notable acierto desde la línea de tres puntos.

De'Anthony Melton fue uno de los principales protagonistas de ese arranque, al terminar con 24 puntos y siete asistencias.

Gui Santos también tuvo una destacada contribución desde la banca, con 22 unidades, mientras que Brandin Podziemski agregó 13 puntos y seis asistencias.

Los Kings intentaron reaccionar en el segundo período y consiguieron reducir parte de la diferencia al ganar ese parcial 34-28. Sin embargo, los 19 puntos de desventaja con los que llegaron al descanso condicionaron sus posibilidades de remontada.

Sacramento volvió a mostrar capacidad ofensiva en el tercer cuarto, con 36 tantos, pero Golden State mantuvo el control y respondió con 29.

En el último período, los Warriors administraron la ventaja y terminaron asegurando una victoria por 19 puntos ante su público.

Por Sacramento, Domantas Sabonis terminó con 27 unidades y 10 rebotes, mientras que el novato Darius Acuff Jr. aportó 22 puntos y nueve asistencias.