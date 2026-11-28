Andrés Feliz (10) de República Dominicana, se dirige a la canasta en el partido que su selección ganó 110-68 ante Colombia, correspondiente al primer juego de la quinta ventana clasificatoria de la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027. ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

La República Dominicana desplegó una ofensiva combinada entre Lester Quiñones, en su retorno a la selección nacional, y Andrés Feliz para derrotar ampliamente 110-68 a Colombia este viernes, en su primer partido de la quinta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Quiñones anotó 22 puntos y Feliz 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias motorizaron el ataque dominicano, que se coloca con 7-2, al igual que Estados Unidos y Brasil, pero por diferencial de puntos mantiene la cima del Grupo E.

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La victoria por diferencia de 42 puntos coloca al conjunto dirigido por Néstor "Che" García en el primer lugar del Grupo E, con posibilidades de asegurar su clasificación mundialista el próximo lunes.

El encuentro se disputó en el Coliseo Evangelista Mora, de Cali, Colombia. Los quisqueyanos enfrentarán el lunes a Chile, a las 6:40 de la tarde (hora dominicana), en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago de Chile.

Quiñones agregó cuatro rebotes a sus 22 puntos en 26:18 minutos de acción, con cuatro triples en nueve intentos.

El capitán Andrés Feliz aportó 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias en 23:15 minutos. El armador, que se incorporó a la selección desde España tras un desplazamiento aéreo de aproximadamente 8,300 kilómetros (5,160 millas), encestó ocho de sus 13 intentos de campo, incluidos tres triples.

Luis Montero contribuyó con 14 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, mientras que Omar Silverio anotó 11 tantos.

Juan Guerrero y Luis Santos aportaron nueve unidades cada uno; Ángel Núñez, ocho; Gelvis Solano, siete, con igual cantidad de asistencias, y Ángel Luis Delgado, seis puntos y siete rebotes.

Colombia llegó a dominar por cinco puntos (7-2) en el primer cuarto, pero Dominicana tomó el control definitivo después de un empate a 21. Una corrida de 10-0, entre el cierre del primer período y el inicio del segundo, colocó a los quisqueyanos delante 31-21.

La mayor embestida dominicana se produjo en el último cuarto, cuando fabricó una corrida de 18-0 en apenas dos minutos y 56 segundos, para ampliar su ventaja de 78-59 a 96-59.

El conjunto de Che García llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 45 puntos en dos ocasiones durante el último período.

La selección dominicana encestó el 53.2 por ciento de sus lanzamientos de campo (42-79), incluidos 13 triples en 32 intentos (40.6 %). Además, dominó los rebotes 43-35, repartió 28 asistencias y recuperó 14 balones.

Los dominicanos provocaron 23 pérdidas de balón a los colombianos, que apenas encestaron el 39.4 por ciento de sus intentos de campo.

Miguel Ramos encabezó la anotación colombiana con 14 puntos, seguido por Juan Tello, con 11 tantos y nueve rebotes, y Álvaro Peña, con nueve unidades.

RD asume el primer lugar

La victoria dominicana, combinada con el triunfo de Brasil 92-88 sobre Estados Unidos, permitió a los quisqueyanos asumir el liderato del Grupo E, aunque los tres seleccionados presentan idénticos registros de 7-2.

Chile sorprendió a México 66-64. Los aztecas permanecen en el cuarto puesto con marca de 5-4, mientras que Colombia y Chile presentan registros de 3-6.

En el Grupo F, Canadá (8-1) se mantiene en la cima, seguido por Uruguay y Argentina (7-2), Bahamas (4-5), Puerto Rico (3-6) y Panamá (2-7).

Una victoria dominicana sobre Chile el lunes aseguraría el boleto a Catar 2027, dado que Bahamas ya no puede alcanzar ocho triunfos en el resto del proceso clasificatorio.

Los tres mejores equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar completarán los siete representantes del continente americano en la Copa Mundial.

Anotadores RD 110: Lester Quiñones (22), Andrés Feliz (19), Luis Montero (14), Omar Silverio (11), Juan Guerrero (9), Luis Santos (9), Ángel Núñez (8), Gelvis Solano (7), Ángel Luis Delgado (6), Chad Baker Mazara (3), Andersson García (2) y Richard Bautista (0). Entrenador: Néstor Ché García.Colombia 68: Miguel Ramos (14), Juan Tello (11), Álvaro Peña (9), Michaell Jackson (7), Soren De Luque (6), Hansel Atencia (5), Samuel Mojica (5), David Ojeda (4), Hayner Montaño (3), Keiner Asprilla (2), Cristian Solís (2) y Santiago Serna (0). Entrenador: Tomás Díaaz