El dominicano Yaxel Lendeborg, número 1 de los Golden State Warriors, controla el balón frente a Jahmai Mashack, número 21 de los Memphis Grizzlies, durante la segunda mitad del partido disputado en el FedExForum el 19 de noviembre de 2026, en Memphis, Tennessee. ( JUSTIN FORD/GETTY IMAGES/AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg encabezó la ofensiva de los Golden State Warriors con 18 puntos, aunque su actuación no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo por 116-94 ante los Portland Trail Blazers.

Lendeborg disputó 30 minutos y lanzó de 14-5 desde el campo, incluido un triple en cuatro intentos. Además, convirtió siete de nueve intentos libres.

El delantero criollo completó su actuación ofensiva con siete rebotes y dos asistencias. También registró un robo y dos bloqueos, con una pérdida de balón y dos faltas personales.

Después de Lendeborg, los principales aportes ofensivos de Golden State llegaron de De'Anthony Melton, quien anotó 17 puntos, con cinco triples en diez intentos, y Brandin Podziemski, que terminó con 16 unidades. Charles Bassey aportó 12 puntos.

Gran noche de Avdija

Sin embargo, el esfuerzo colectivo de los Warriors no alcanzó para competir con la producción ofensiva de Portland, que encontró en Deni Avdija a su principal figura.

El jugador de los Trail Blazers lideró el encuentro con 26 puntos, siete rebotes y siete asistencias, con una efectividad de nueve canastas en 21 intentos de campo y ocho tiros libres convertidos en nueve oportunidades.

Toumani Camara también tuvo una actuación destacada al conseguir 20 puntos y ocho rebotes, mientras que Scoot Henderson sumó 18 unidades y siete asistencias.

Portland contó, además, con el aporte de varios jugadores desde la segunda unidad. Donovan Clingan registró 10 puntos y 12 rebotes, para completar un doble-doble, mientras que Robert Williams y Jrue Holiday aportaron 12 puntos cada uno. Matisse Potter agregó 11.

La ofensiva de los Trail Blazers encontró diferentes vías para hacer daño y mantuvo una producción suficiente para establecer una diferencia de 22 puntos en el marcador final.

Por Golden State, Draymond Green tuvo una noche discreta, con apenas tres puntos en 27 minutos, tras encestar uno de siete tiros de campo. El quisqueyano Al Horford aportó seis puntos y nueve rebotes en 20 minutos de acción.