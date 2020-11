$!Al Horford es enviado a Oklahoma City Thunder

El experimento de Al Horford duró exactamente una temporada en Filadelfia.

Los 76ers acordaron cambiar a Horford al Oklahoma City Thunder por Danny Green, dijeron fuentes de la liga a Adrian Wojnarowski de ESPN el miércoles.

Como parte del acuerdo, Filadelfia también enviará la selección número 34 en el draft de la NBA del miércoles por la noche, una selección de primera ronda de 2025 ligeramente protegida y los derechos del draft del escolta serbio Vasilije Micic a Oklahoma City.

El Thunder enviará al base Terrance Ferguson a los Sixers junto con Green.

Horford, de 34 años, firmó un contrato de cuatro años y US$109 millones con Filadelfia como agente libre el verano pasado, ya que los Sixers esperaban la combinación de alejarlo de sus rivales de sangre, los Boston Celtics, así como emparejarlo con Joel Embiid - a quien siempre había estado defendiendo eficazmente como miembro de los Celtics - pagaría dividendos.

En cambio, el ajuste entre los dos fue torpe desde el principio y nunca mejoró, hasta el punto en que Horford fue retirado de la alineación titular por primera vez en su carrera a favor del base de segundo año Shake Milton.

Este intercambio también brinda importantes ahorros financieros para los Sixers: más de US$25 millones en impuestos combinados de nómina y lujo, según Bobby Marks de ESPN.

Este es el primer movimiento que ha hecho el nuevo presidente de operaciones de baloncesto, Daryl Morey, desde que llegó a Filadelfia a principios de este mes después de un período de 13 años a cargo de los Houston Rockets.

Green, de 33 años, ha sido canjeado dos veces en una semana, aunque, técnicamente, aún no ha sido canjeado una vez. El Thunder había acordado previamente el lunes cambiar al escolta Dennis Schroder a Los Ángeles Lakers por Green y la selección 28 en el draft del miércoles, dijeron fuentes a Wojnarowski. Pero debido a que los Lakers no pueden intercambiar su selección hasta después de que se haya completado el draft de este año, el intercambio no puede realizarse hasta que los Lakers hayan elegido ellos mismos.