$!Al Horford marca seis puntos, mientras los Celtics ganan y toman ventaja 3-0 ante los 76ers

Kemba Walker ha estado nueve temporadas dentro de la NBA y se le ha elegido en tres ocasiones al Juego de Estrellas. Sin embargo, nunca ha ganado una serie de playoffs.

Eso último podría cambiar pronto.

Walker anotó 24 puntos y los Celtics de Boston pusieron fin al encuentro con una racha de 10-0 para superar a los 76ers de Filadelfia por 102-94 el viernes y tomar una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de postemporada.

"Por eso vine acá (a Boston). Éste es un momento especial para mí", dijo Walker, quien arribó a los Celtics tras jugar para Charlotte en ocho temporadas, ninguna de las cuales deparó un viaje a los playoffs. "Nunca he estado arriba 3-0, pero el trabajo no está concluido. Hay que dar todo lo que tenemos, porque los chicos del otro equipo no van a rendirse".

El dominicano Al Horford, encestó seis puntos, tiró de 5-1, desde el campo, de 2-0 en triples, 6-4 en tiros libres, 10 rebotes (tres ofensivos), un robo, dos bloqueos, una bola perdida y cuatro faltas personales en 38 minutos de juego.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, destacó la actitud mostrada por Walker desde su llegada.

"Es un guerrero, un competidor. Ha hablado durante todo el año de que quiere ganar", refirió.

Jaylen Brown sumó 21 unidades y Jason Tatum agregó 15 para los Celtics.

Joel Embiid aportó 30 tantos y 13 rebotes para liderar a los Sixers, que anotaron apenas el 29,5% de sus tiros de campo.

Boston llegó al medio tiempo con ventaja 51-49. Embiid cargó con el peso de Filadelfia en ese lapso con 22 puntos y 10 rebotes.

Los Celtics se mantuvieron cerca en el marcador a pesar de que Tatum cometió su tercera falta casi al final del primer periodo y se quedó en la banca casi todo el segundo cuarto. Tatum comenzó el partido promediando 32,5 puntos y encestando 10 de 17 triples en la serie.

A la mitad del tercer periodo Walker completó una racha de 8-0 con un tiro de bandeja tras un quiebre y Embiid le cometió una falta, su cuarta de la noche. A pesar de tener a su estelar pívot en la banca, Filadelfia no bajó la guardia y peleó para empatar.

Los Celtics llegaron al partido tras superar a los 76ers 87-42 en triples, pero el viernes anotaron apenas 8 de 31. Aún así estuvieron mejor que los Sixers, quienes encestaron nueve de 39 intentos de tres.