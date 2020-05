Aplazado el ceremonial del Salón de la Fama del Basquetbol

La ceremonia con la que se consagraría a Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan y cinco personalidades más como nuevos miembros del Salón de la Fama del Baloncesto será aplazada hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus, dijo el presidente de esa institución, Jerry Colangelo.

La realización de la ceremonia estaba prevista inicialmente para el 29 de agosto en Springfield. Colangelo señaló a ESPN que el evento será postergado hasta la primavera de 2021.

Colangelo no respondió a una solicitud de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el asunto. El Salón de la Fama del Baloncesto no tenía anuncio alguno sobre un cambio de fecha.