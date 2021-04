Chris Duarte toca puertas de la NBA

Hace ya un buen rato que un nativo no aterriza en la NBA vía el sorteo aficionado. Para encontrar el último hay que irse a 2007 cuando Al Horford fue la tercera selección a nivel general, la más alta entre los cinco que han llegado.

Ahora, Christopher Theoret Duarte, que en junio cumple 24 años, presenta su candidatura y el gran desempeño que tuvo en la postemporada ha vuelto a colocarlo con opciones de primera ronda.

El sitio nbadraft.net ha sido un termómetro por más de dos décadas para medir la temperatura de los prospectos y en su más reciente actualización ha subido a Duarte del puesto 40 al 30, la última casilla que garantiza un contrato.

El sorteo es dentro de 106 días, pero de ser hoy Duarte, un puertoplateño que emigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años, sería tomado por los Grizzlies, dueño del puesto 30 que en el papel pertenece al Jazz.

Una selección que le garantizaría US$5 millones por tres temporadas. El cibaeño acaba de firmar con la agencia Icon Legacy Group para que lo represente y gestione su carrera.

“Vienen muchas cosas buenas. Ahora es que mi carrera empieza, gracias a Dios tuve una excelente temporada en Oregon, estoy muy agradecido con Dios y la oportunidad que la Universidad me dieron, vienen muchas cosas. No me gusta hablar cosas del futuro, pero vienen muchas cosas, yo sé que sí”, le dijo Duarte a Luis Thomas Rae esta semana, descansando en Puerto Plata.