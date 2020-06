$!Bam Adebayo, preocupado por su futuro cuando regrese la NBA

“Aún están en curso las conversaciones con la liga pero no hay duda de que Bam y otros en la misma situación están preocupados”, dijo Roberts a The Associated Press. “Son problemas que son parte del mundo en el que vivimos. Debido a las circunstancias singulares estamos trabajando con la liga para asegurarle a Bam y otros jugadores que estarán protegidos”.

El costo de este tipo de pólizas por tres meses —que cubrirán el periodo desde que los jugadores lleguen al complejo de Disney-ESPN hasta el término de la Final de la NBA— podría llegar a los 400.000 dólares por jugador le dijo a la AP una persona con conocimiento de las conversaciones. La persona habló en condición de anonimato debido a que los detalles no han sido revelados.

Adebayo manifestó la intención de jugar cuando reinicie la temporada de cualquier forma. Agregó que él Mitchell, Tatum, Fox y Kuzma hablarán más a fondo sobre el tema.

“Nuestra meta al final es jugar”, dijo Adebayo. “Entonces no quiero que nadie piense ‘si no me dan el seguro no van a jugar'. No, queremos jugar. Ese es el punto”.