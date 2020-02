Bameso comienza con victoria el día de apertura del torneo superior distrital

El Club Bameso derrotó al Club San Lázaro 85-59 en la jornada de apertura del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, que comenzó la noche de este miércoles en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

El torneo está dedicado a Osiris Duquela, un reconocido exdirigente del baloncesto dominicano. “Me siento muy contento, me siento muy feliz, no me canso de decirlo”, dijo Osiris Duquela sobre la dedicatoria del torneo que lleva su nombre. Duquela es un ganador de varios campeonatos en el Distrito Nacional, cuatro de esos títulos con el Club San Carlos. Estuvo acompañado en el saque de honor de Vinicio Muñoz, uno de los jugadores con los que más gloria consiguió en su carrera como técnico. “Muy entusiasmado con todo lo que he visto y con la receptividad que me ha dado la gente y agradecido con la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y el Comité Organizador”, señaló Duquela.

Fue un partido parejo en la primera mitad, pero muy desigual según avanzó el tercer período. Llegado el cuarto final y con unos 4 minutos por jugar, San Lázaro aun no marcaba su punto 50. El juego entre estos dos conjuntos fue el primero de la doble jornada.

Michael Báez lideró la voctoria bamesiana con 17 puntos, Miguel Dicent 16, Gerard De Vaughn 12 y Anthony Miles 11. Con ocho, Manuel Montero y Joan Durán. Por San Lázaro, solo Kareem CVanty alcanzó doble dígitos con 10, Grand Ellis nueve y con ocho Justin Reynold.

“Fue un partido que lo definimos en la segunda mitad”, dijo el mánager del equipo de Bameso, José -Maíta- Mercedes. “En la segunda mitad salimos como nos queremos ver", agregó Dicnt.

Bameso se quedó cortó en su lucha por clasificar la pasada temporada, pero en esta ocasión Mercedes aspira a que las cosas cambien, al recibir desde el inicio el manejo del equipo, luego de ausentarse los dos primeros encuentros la pasada contienda debido a compromisos internacionales con la Federación Dominicana de Baloncesto. El año pasado por igual no contó con algunas piezas.

Esta vez las cosas cambian. “Ese es el objetivo”, señaló Mercedes. Y por esa razón “desde el principio hicimos los movimientos para lograr una estructura”, señaló Mercedes. “Si Dios lo permite sí”, responde Mercedes sobre la meta clasificatoria. “Ahora podemos competir”, agregó.

Bameso ganó la primera mitad 35-32 con 11 puntos de Michael Báez, en tanto Grand Ellis encestaba nueve por San Lázaro.

En el tercer cuarto, Bameso comenzó a despegar con un mejor juego en el corrido de la cancha. Con 4:42 por jugar, Joan Durán convirtió dos lances libres para poner a Bameso 53-34.

Un triple de Anthony Myles con dos minutos por jugar le dio ventaja de 25 a Bameso, que ya sentenciada el partido.

San Lázaro intentaba regresar, pero lo poco que mostraba no daba resultado.

Joan Durán con 7:58 puso el partido de 30 puntos 73-43 en el cuarto período.