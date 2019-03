$!Bienvenida para el Che, pero cuestionan degradación de López

Pero si no es López, entonces quién sería; ¿Mercedes?

Claro está, el país no debe cerrar las puertas a un dirigente extranjero. Significaría aislarse y dar crédito al territorio que pertenece.

Lo que está por investigarse es si es un “no” rotundo a futuro, puesto que según lo perceptible, López hizo el trabajo sólo hasta el ciclo de las ventanas clasificatorias, pero el mánager dominicano, según la Fedombal no está listo para el siguiente nivel, es decir, el escenario mundialista.

De la oficina

Para el exselección y exentrenador, Franchy Prats, quien “ve bien la decisión”, era previsible la medida sobre López. “Antes de las ventanas estuve en algunos entrenamientos”, señala Prats, “y el Che estaba aquí ya, asesorando, desde ahí se sabía que el Che era el que iba a dirigir en el Mundial”.

Ahora bien, explica, Prats, “siempre todo le va a caer a Eduardo Najri porque él es un tipo muy influyente. No a Francisco García que está ahí como gerente, que también quizá tiene que ver en esa decisión”. Prats sugiere un combo dirigencial entre José -Maíta- Mercedes y López.

El ex mánager, Fernando Teruel, sostiene que se trata de “una decisión dirigencial, ellos están en el derecho de poner a quien entiendan que debe llevar el equipo a puerto seguro”. Y concluye: “Creo que el Che es un buen entrenador, no hay dudas. Y Melvin López es un buen entrenador, tampoco hay dudas. Creo que Melvin hizo un trabajo excepcional, sin el mejor material disponible, porque el mejor material disponible no estuvo nunca”.