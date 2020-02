$!Bryant, Duncan y Garnett llenarán de lujo el ceremonial del Salón de la Fama

CHICAGO. La lista de finalistas para el Salón de la Fama del Baloncesto es considerablemente más corta de lo habitual.

Los votantes realmente no necesitaban más este año.

Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett -48 Juego de Estrellas entre ellos- encabezaron la clase de ocho finalistas anunciados el viernes por el Salón de la Fama. Cada uno necesitará reunir 18 votos de un panel de 24 personas antes de convertirse oficialmente en miembro del Salón de la Fama, lo que ciertamente no es más que una formalidad en este momento.

En los últimos años, las clases finalistas han sido de alrededor de 13 personas. Pero el poder estelar en la cima obligó al Salón a cambiar de opinión este año, una decisión que se tomó antes de que Bryant muriera inesperadamente en un accidente de helicóptero en el sur de California el 26 de enero.

“Lo hicimos debido a la enormidad, incluso antes de la muerte de Kobe, que creemos que Kobe, Duncan y Garnett aportan”, dijo Jerry Colangelo, presidente del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. “Nunca hemos tenido una clase tan fuerte en la cima. Y luego, por supuesto, con la muerte de Kobe agregó más enfoque “.

Bryant, Duncan, Garnett y la 10 veces All-Star de la WNBA y cuatro veces medallista de oro olímpica Tamika Catchings son todos finalistas por primera vez. Los otros finalistas han estado en este punto anteriormente: el entrenador femenino de Baylor, Kim Mulkey, el ex entrenador de los Rockets de Houston, Rudy Tomjanovich, la cinco veces entrenadora femenina del año de la División II, Barbara Stevens, de Bentley, y cuatro veces entrenador nacional masculina del año, Eddie Sutton.

La clase de consagración de este año se anunciará el 4 de abril en el Final Four de baloncesto universitario en Atlanta. La ceremonia de inducción en Springfield, Massachusetts, es el 29 de agosto.

“El Salón de la Fama es algo en lo que realmente no piensas, realmente no sueñas”, dijo Garnett. “Solo pasa. ... Esta es una de las situaciones más abrumadoras en las que he estado “.

Bryant fue un 18 veces All-Star y cinco veces campeón de la NBA durante una carrera de 20 años con Los Angeles Lakers, dos veces medallista de oro olímpico y es el anotador número 4 en la historia de la liga. Murió con su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas cuando el grupo se dirigía a un torneo de baloncesto el mes pasado en la academia propiedad de la leyenda de los Lakers. Era el mánager de su hija Gianna.

El Salón espera encontrar una manera de lograr tonos muy diferentes este año: Celebrando el nuevo Salón de la Fama, mientras también rinde homenaje a los gigantes del juego que han muerto en las últimas semanas: Bryant, el ex comisionado de la NBA David Stern y legendario entrenador de escuela secundaria Morgan Wootten entre ellos.

“Hay una gran sensibilidad ... pero se hará de la manera correcta”, dijo Colangelo.

Catchings también fue Jugadora Más Valiosa de la WNBA en el pasado, ganó un campeonato nacional bajo la entrenadora Pat Summitt en Tennessee y fue cuatro veces All-American con las Lady Vols.

“Estoy tan bendecida”, dijo Catchings. “Estoy muy agradecida”.

El Salón también anunció a los ganadores del Premio Curt Gowdy Media Award para este año: el periodista y comentarista deportivo Michael Wilbon, quien pasó tres décadas en The Washington Post y ahora está con ESPN, y el comentarista de la NBA Mike Breen, la voz de la final de la NBA.

Breen se enteró de su premio en un avión, cuando recibió un correo electrónico hace unos días. Entonces lloró, y sus ojos se llenaron de lágrimas el viernes, como probablemente lo harán en lo que promete ser una ceremonia muy emotiva mientras el juego continúa llorando la muerte de Bryant.

“Va a ser increíblemente triste”, dijo Breen. “Hicimos un juego, el primer juego de los Lakers en ESPN después de su fallecimiento y fue la cosa más triste de la que he sido parte desde un punto de vista profesional y espero no tener que volver a ser parte de algo así. Estaba tan lleno de vida y parecía que nunca estaba más feliz o más a gusto”.

“Y luego agregas a las otras víctimas, los niños, será la ceremonia de inducción más emotiva de la historia, sin dudas, y con razón”.

También se presentaron un par de nuevos premios Gowdy. El equipo de “Inside The NBA” de la cadena Turner con Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith y Shaquille O’Neal fueron anunciados como los primeros ganadores en la categoría de medios transformadores. Y el comentarista deportivo Jim Gray fue el primer ganador del Premio Insight Media.

Además, el Premio John W. Bunn Lifetime Achievement Award se otorgará póstumamente a Tim Nugent, el fundador de la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas.