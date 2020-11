$!Bucks adquieren a Holiday para acompañar a Antetokounmpo

Los Pelicans adquirieron a Eric Bledsoe, George Hill y un paquete de futuras selecciones de primera ronda en el draft de los Bucks, dijo la persona a The Associated Press.

La persona pidió no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido cerrado.

ESPN, The Athletic y The New York Times informaron los primeros detalles sobre el traspaso de Holiday. ESPN también indicó que los Bucks orquestaban un segundo canje con Sacramento, en el que Bogdan Bogdanovic y Justin James pasarían a Milwaukee a cambio de Donte DiVincenzo, D.J. Wilson y Ersan Ilyasova.