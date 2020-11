$!Cambia de género y rechaza una carrera en la WNBA

Bre Cavanaugh era una de las estrellas del próximo draft de la WNBA. Sin embargo, nadie pronuncia el nombre de esta jugadora que había hecho historia esta temporada en la Fordham University y Atlantic 10, conferencia por la que fue nombrada Jugadora del Año, y que decidió renunciar a su última campaña con los Rams sin que nadie pudiera encontrar una explicación a su inesperada desaparición.

Cavanaugh se convirtió en una leyenda en la pequeña universidad del barrio neoyorquino del Bronx como capitana de un equipo en el que promedió 19,5 puntos y 6,3 rebotes en sus 100 partidos como titular. Números y sensaciones que auguraban una buena carrera en la WNBA y en el baloncesto europeo. Pero de repente todo explotó y la jugadora de New Jersey abandonó el equipo sin explicar por qué.

“La ‘era Bre’ terminó oficialmente”, anunció Cavanaugh en las redes sociales, antes de confesar las razones por las que dejó de lado su carrera en las canchas. “El baloncesto me ha dado mucho, como una educación y amigos que durarán toda la vida. De todos modos, ha llegado el momento de ser quien realmente soy. Sí, salgo del armario, pero de otra manera. La disforia de género es algo real y lo he estado escondiendo durante mucho tiempo. Estoy feliz de finalmente convertirme en quien soy. Recuerda, todavía soy un poco diferente“.

Así fue como Cavanaugh reveló su cambio de género. Bre se ha convertido en Bryson: “Estoy eufórico de finalmente convertirme en quien soy y aprecio a quienes me apoyan y a quienes no, está bien. Recuerda, sigo siendo yo solo un poco diferente“, escribió.

Bryson ha cumplido el sueño que había estado escondiendo toda su vida y del que ni sus padres ni su novia conocían hasta un mes antes de hacerlo público oficialmente. “Realmente no había salido del armario con mi familia o con otras personas. Básicamente lo puse en Instagram pero nadie tenía ni idea”, dice ahora Cavanaugh en una entrevista con Nordham Ram, el periódico de su universidad. “Mis padres me hicieron muchas preguntas, como cuando decidí esto. No se trata de cuándo. Cuando tenía siete años ya pensaba que era un niño y eso le dije a mis padres“.

Para cumplir este sueño, el exjugador de ha tenido que renunciar a otro: el baloncesto. Fue el propio Bryson quien aseguró que su carrera en las canchas había terminado: “El baloncesto se acabó para mí, pero no pasa nada. Me gusta el baloncesto, pero no lo amo. Al menos no hasta el punto en que sea lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Sé que volveré a trabajar con niños y trataré de equilibrar mi trabajo con el entrenamiento de un equipo“.

Ese nuevo trabajo alejado de las canchas tampoco le dejará mucho tiempo para la tranquilidad. Bryson Cavanaugh quiere trabajar como agente de la ley después de graduarse en agosto pasado y ya trabaja como guardia de seguridad. Su meta se ha alejado ahora de la cancha (“Quiero proteger al pueblo”) tras protagonizar una última gran canasta en la bocina.