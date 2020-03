$!Carmelo Anthony confiesa que casi se ahogó en el mar y LeBron James lo salvó

Dwayne Wade y Carmelo Anthony (aún en activo), se dieron cita en un Instagram Live, salió a la luz una historia de hace años en las Bahamas donde LeBron James salvó a Carmelo de morir ahogado.

Carmelo Anthony: “Salimos al mar en yate en las Bahamas. Fuimos todos nadando a una pequeña gruta y luego todo el mundo se volvió al barco y yo me quedé allí. Fue mi culpa, porque todavía quería ver más cosas, pero de repente me di cuenta de que la corriente me estaba arrastrando hacia dentro del mar”.

Dwyane Wade: “Si, no podíamos verte”

Carmelo Anthony: “Sí, lo sé, y hacía mucho viento... Voy a ser honesto contigo... Entonces, veo a lo lejos el barco y veo a LeBron saltar de él como si fuera MacGyver. Saltó del bote y me trajo de vuelta al barco con un brazo y él nadando con el otro brazo”.

Dwyane Wade: “Ya le he contado esta historia algunas personas y les he dicho ‘mira, he visto a LeBron hacer muchas cosas increíbles en la cancha, pero también fuera de la cancha”, según se hizo eco Mundo Deportivo.

Carmelo Anthony: “Pero eso fue especial.... Él me salvó la vida, me salvó la vida. LeBron, te lo agradezco. Me salvaste la vida ese día”.