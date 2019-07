Che García rechaza hablar de tema Horford; es cauto sobre los Panam

Si le afecta la presencia o no de Al Horford, y quizás la de Karl-Anthony Towns, el dirigente de la selección nacional, Néstor -Che- García prefirió mantenerse al margen sobre la ausencia del primero de los dos jugadores mencionados.

“Nosotros sabemos el calibre que tienen ellos como jugadores, que están a otro nivel (pero) a mí me gusta hablar de los que están”, respondió García sobre la ausencia de Horford y la posibilidad de que ocurra lo mismo con Towns. “De los que citamos y están. Y de los que citamos y van a estar con nosotros. De los que no están no tengo por qué hablar”, agregó el dirigente de origen argentino.

El pasado viernes 5 de julio Horford informó que se concentrará con su nuevo equipo los 76ers de Filadelfia por lo que no estará en uniforme con la selección. Towns aún se mantiene en silencio.

“Yo tengo que hablar de los que tengo acá y dedicarles a ellos todo lo mío. El que no está, no está”, comentó el dirigente en una breve rueda de prensa celebrada este miércoles después del primer día de prácticas a la que asistieron: los armadores Gelvis Solano y Brandone Francis, el tirador Dagoberto Peña y los aleros L.J. Figueroa y Sadiel Rojas, los delanteros de poder Juan José García, Juan Guerrero y el centro Luis Santos. Luis David Montero y Juan Miguel Suero también estuvieron presentes, pero no practicaron.