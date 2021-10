$!Club El Millón dice que se debe crear reglamento especial para “sube y baja”

El presidente del club El Millón, Onésimo Acosta, rechaza la medida de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) sobre la medida del “sube y baja”, aun cuando la resolución del organismo fue aprobada por mayoría cuando fue sometida durante su última asamblea.

“Mi opinión es que no hay forma sacramental de hacer eso”, dijo Acosta a Diario Libre. “Tú no tienes ningún tipo de forma” y planteó que lo primero es comenzar con una transformación de los reglamentos, antes de realizar el sube y baja. “Pero no una imposición”.

Puso de ejemplo que en Argentina tuvieron que dejar de aplicar eso porque no tenía ningún efecto; en Puerto Rico hay 12 equipos, donde los Grises de Humacao ganó 3 partidos y perdió 29 “y siguen igualito”.

La resolución de la Abadina plantea también que los equipos Mauricio Báez, San Carlos y San Lázaro no son pasibles de ella. “No puedes sembrar tres equipos”, señaló Acosta, además de que “tienes que crear una regla especial, para ver el reglamento oficial del torneo de baloncesto superior, porque –los de ahora- esos son reglamentos de la Abadina” y se debe de realizar “un reglamento moderno”.

En ese reglamento se debe explicar cómo será el formato del sube y baja de los clubes, en el que según ha explicado el presidente de la Abadina, José Heredia los últimos dos equipos irán a un torneo para definir su permanencia. Ese torneo todavía no se ha explicado.

“No estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco voy a hacer objeción al procedimiento hecho por la Abadina”, señaló Acosta. “Lo que tengo es que seguir para adelante, con este trabuco”, dijo sobre El Millón.

Acosta tuvo unas cuantas interrogantes, una de ellas es “¿cómo los clubes de abajo van a someter a los de arriba (del baloncesto superior). Eso es un populismo”, dijo.

“¿Los empresarios podrán con eso todos los años?”, preguntó. “No hay sustento para eso”, por lo que sugirió que “hay que hacer un reglamento formal, porque los equipos no importa que no ganen, sino que cumplan”.

Manifestó que “el objetivo es sacar a El Millón y Los Prados, tanto la Federación (Dominicana de Baloncesto) como la Abadina. Sin necesidad”.