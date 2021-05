$!Comienza la etapa de probar quiénes son los mejores para ir a segunda ronda en la postemporada de la NBA

A partir de este sábado, los amantes de la NBA disfrutarán de la postemporada tal como la conocemos desde 1984, cuando esta fase de la campaña se jugó entre 16 equipos.

Luego de quedar definidos los equipos, después del “minitorneo”, el que, a consideración del comisionado de la NBA, Adam Silver debe mantenerse, ocho rivales desde las 2:00 p.m. comenzarán la disputa de la primera ronda.

Heat de Miami visitarán a Milwaukee Bucks a las dos de la tarde; Dallas Mavericks a los Clippers de Los Ángeles (4:30 p.m.); Celtics de Boston a los Nets de Brooklyn (8:00 p.m.) y Trail Blazers de Portland a los Nuggets de Denver (10:30 p.m.) abren la primera fecha de la ronda de 16. Con el minitorneo, ahora son 20 los equipos que comienzan la postemporada.

(6) Heat vs Bucks (3)

Una dura prueba para los subcampeones de la NBA de la pasada campaña. Su mánager, Erik Spoelstra tendrá la responsabilidad de conducir una escuadra que actuó de forma convincente en la anterior temporada, pero esto es nuevo.

Aunque Jimmy Butler señaló que en su equipo “estamos listos para cualquier cosa", enfrentar a Giannis Antetokounmpo y sus Bucks no es cualquier cosa, cuando la serie comienza en el hogar del jugador griego. Butler no tema a nada de eso. “Dejas el pasado en el pasado. Todas las victorias, todas las derrotas, todos los contratiempos, toda la gran fortuna ... es una época diferente del año en este momento. Se supone que debes estar jugando tu mejor baloncesto, estar sano y ser el primero en conseguir 16 victorias. Entonces, tenemos que comenzar con los primeros cuatro ".

Los Bucks ganaron su serie contra el Heat 2-1 con un Butler que estuvo ausente en los tres juegos.

Milwaukee dividió en diciembre de manera consecutiva contra un roster de Miami que no se parecía en nada a su actual roster, ganando el primer juego por 47 puntos y perdiendo el segundo por doble dígitos.

Nada para tomar en cuenta el insatisfactorio promedio de 16.7 puntos de Antetokounmpo. Esta es una serie que luce más bien entre dos equipos de final de conferencia, sino existieran los Brooklyn Nets de esta campaña.

(5) Mavericks vs Clippers (4)

Los Mavericks ganaron la serie particular de la temporada, 2-1, pero los dos equipos no han jugado desde que dividieron un par de juegos en Dallas el 15 y 17 de marzo. LA no contó con Leonard para una derrota de 51 puntos ante un equipo de los Mavs que se perdió Kristaps Porzingis el 27 de diciembre. Serge Ibaka no jugó en ninguno de los encuentros más recientes.

Doncic ha sido el mejor jugador en la cancha contra los Clippers esta temporada, promediando 30.3, 11 asistencias y 8.3 rebotes en sus tres encuentros. En contraste, Kawhi Leonard y Paul George promediaron 40.3 puntos combinados, 12.8 rebotes y 11.3 asistencias contra Dallas.

Para George esta es una nueva experiencia para olvidar el 2020 cuando se vio afectado en la “burbuja” debido a la pandemia. “Este año ha sido más fácil”, dijo George. Hay una gran diferencia entre la vida en la burbuja y el lugar donde estoy ahora, desde un punto de vista de la mentalidad”.

Los Clippers, como los Lakers de Los Angeles y los Nets, son candidatos a ser finalistas de la NBA. “¿Cuánto estaremos dispuestos a sacrificar para obtener un anillo? ¿Cuánto requeriremos de nuestra mente y cuerpo en estos playoffs?", cuestionó Leonard.

Los Clippers, cuartos preclasificados, son favoritos por una ventaja de cinco puntos y medio, de acuerdo con la casa de apuestas FanDuel Sportsbook, reportó la agencia AP.

(7) Celtics-(2) Nets

Brooklyn arrasó en su serie de temporada contra Boston, 3-0, que no contó con Kemba Walker ni en el primero ni el tercer juego y tampoco contaron con Jauylen Brown para su último duelo. Para los dos primeros enfrentamientos no habían adquirido a Evan Fournier. Los Celtics nunca estuvieron con todo su núcleo contra los Nets y todavía no lo están.

Aun así, Kevin Durant, James Harden y Karie Irving no jugaron juntos en ninguno de los tres encuentros. Los Nets, pese a eso barrieron la serie. Harden fue autorizado para jugar sin restricciones de minutos. Él no estaba en el equipo para el juego de diciembre, Durant se perdió su juego el 11 de marzo y ni Durant ni Harden jugaron en una victoria más cerrada el 23 de abril.

Con el Big 3 de Brooklyn completo, los Celtics salen en desventaja.

(6) Portland- (3)Denver

Denver, apoyado en su estelar Nikola Jokic, candidato a ser Jugador Más Valioso, ganó la serie de la temporada contra Portland, 2-1.

“No vamos a entrar en esta serie como, 'Bueno, lo hicimos hace dos años. Entonces, se puede hacer ahora '”, dijo el líder de los Trail Blazers, Damian Lillard. Y sigue: "Son diferentes. Jokic es un jugador aún mejor ahora. Siento que ahora son un equipo más profundo. Entonces, tenemos nuestras manos ocupadas. Pero es un buen enfrentamiento para nosotros y sentimos que somos más que capaces de ganar ".

Los Nuggets van con cierta desventaja, pues su armador estelar, Jamal Murray sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada en abril pasado, y por tanto necesitarán apoyarse en la joven estrella en ciernes Michael Porter Jr. para proporcionar un golpe de anotación junto a Jokic.

Pese a todo, Denver, encabezado por Jokic es el favorito para llevarse la esta serie de primera ronda. Y todo apunta a que será en siete partidos.