Conmovidos, Dinwiddie e Irving guían a Nets a triunfo

Han pasado solo unos días. De ningún modo es tiempo suficiente para que los jugadores que tuvieron una relación estrecha con Kobe Bryant se repongan de su muerte repentina.

Pero a diferencia de lo ocurrido el domingo, Kyrie Irvig fue al menos capaz de jugar, aun apesadumbrado.

“En aquel partido (del domingo), yo no tenía un solo deseo de jugar”, recordó Irving. “Fue algo que me rompió el corazón y que todavía me duele. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo”.