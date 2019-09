$!Cuatro atletas de la selección dominicana de baloncesto son hijos de atletas de alto rendimiento

De pitcher a triplero

Mientras Roberts nació y creció en los Estados Unidos, Peña vivió en República Dominicana a la sombra de su madre Cristina Montilla, apodado “el hijo de Cristina”. Montilla representó a los dominicanos desde 1977 hasta 1986, jugando con la madre de Roberts Santos en el Clasificación Olímpico de 1984.

“En República Dominicana, era conocido por ser su hijo. Y crecer hasta ese momento es un honor para mí, tener a mi madre como una de las mejores jugadoras de la historia dominicana, uno de los mejores centros”, dijo Peña.

A pesar de la excelencia de su familia en el juego, Peña jugar baloncesto y mucho menos en la Copa del Mundo estaba lejos de ser una conclusión inevitable. No solo creció en Santo Domingo, su padre, cubano, era un gran fanático del béisbol y quería que su hijo jugara en el diamante en lugar de en la cancha.

“Desafortunadamente para mi suerte, fui mejor en el béisbol que en el baloncesto”, dijo Peña, quien lanzaba sobre las 90 millas y recibió una oferta de 300 mil dólares de los Colorado Rockies a los 16 años. Peña escuchó sus instintos y lo rechazó para jugar baloncesto, casi para romper el corazón de su padre.

“No tenía esa pasión en el béisbol. Me encanta la pasión del baloncesto. Fui un lanzador en el béisbol y fue algo aburrido. Me gusta la acción de que el baloncesto siempre tiene algo que ver”, explicó Peña. “Cuando tomé la decisión, mi padre básicamente quería matarme. Pero sucedió y tomé la decisión y no me arrepiento. Nunca pensé que jugaría un Mundial con estos muchachos que conozco desde hace 15 años” .