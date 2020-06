$!Davis Bertans y Trevor Ariza renuncian a disputar final de temporada

La NBA ha asegurado que los jugadores que prefieran ausentarse de Orlando no serán sancionados, y tienen hasta este miércoles como fecha límite para comunicar su renuncia.

Se trata de los primeros casos conocidos de jugadores que, sin estar lesionados, eligen no participar en la estricta concentración que tendrán que llevar a cabo los equipos durante semanas para resguardarse del coronavirus.

La NBA y el sindicato han pactado que aquellos jugadores con condiciones de salud que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrán ausentarse de Disney World, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serán sancionados pero recibirán recortes salariales por los partidos no jugados.

Según ESPN, Bertans dejaría de recibir unos 600.000 dólares si los Wizards, como es probable, no pasan a la postemporada mientras que Ariza perdería entre 1 y 1,8 millones de dólares de sueldo, dependiendo de si Portland es eliminado o clasifica a los playoffs.