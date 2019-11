$!Davis, Irving y Butler fueron mal recibidos por sus antiguos fanáticos

La visita realizada a New Orleans por Anthony Davis con su nuevo equipo los Lakers de Los Angeles mostró la desaprobación por parte de los Pelicans al jugador central angelino.

Kyrie Irving también pasó por un proceso similar, ambos en partidos disputados el miércoles. Y a Jimmy Butler igual se le anotó en la misma lista, al regresar a Filadelfia el pasado sábado.

Los abucheos fueron constantes para Davis, que sin embargo castigó con 41 puntos a su antigua franquicia, el mayor total en su primera visita para un jugador que ha dejado un equipo.

El delantero Kyle Kuzma dio una respuesta contundente a los “fans” de los Pelicans: “Los fanáticos de Nueva Orleans probablemente deberían abuchear a su propio equipo por permitirle obtener 40” puntos a Davis, según un tuit publicado por Bill Oram en su cuenta @billoram a las 2:06 de la madrugada del pasado día 28 de noviembre.

En realidad, Davis terminó con 41 puntos y nueve rebotes en una victoria de sus Lakers 114-110 sobre los Pelicans. “Mis compañeros de equipo me decían: ‘AD, no te preocupes por eso. Vamos a conseguir esta victoria. Encontraremos la forma de ganarla para ti’”, dijo Davis, quien pasó sus primeros siete años en Nueva Orleans.

A Kyrie Irving no le fue bien en su primera visita al TD Garden, hogar de los Celtics de Boston donde los Nets de New Jersey jugaron sin él y salieron derrotados 121-110, no sin que los fanáticos le mostraran desafecto al exjugador bostoniano.

En Boston un letrero con el título “Coward” colgó en postes frente a una calle del TD Garden. Todo eso “Es un gran SHOW que significa muy poco en el mundo real”, escribió Irving en un extenso mensaje en su cuenta de Istagram.

Al menos ayer, los Celtics llegaron a New Jersey y salieron derrotados 112-107, en un partido en el que tampoco jugó Irving debido a una lesión de su hombro derecho.

Butler, mientras tanto, cuando se mencionó su nombre en la visita del Heat a los 76ers en lugar de aplausos fue abucheado.

Falta una visita más y será el año entrante, cuando retorne Kevin Durant (Nets) a jugar contra los Warriors.