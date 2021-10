$!Davis y Howard casi se van a los puños por derrotas de los Lakers

Esas dos derrotas pisaron el acelerador del pánico y provocó que Davis y Howard protagonizaron una acalorada discusión en el banco de suplentes, que no pasó a mayores por la rápida intervención del resto del plantel que se apresuró a separarlos, especialmente los veteranos James, Mail Monk y Avery Bradley.

Según publica Infobae, La Ceja, no conforme con la actuación de Superman, encara a su compañero durante un tiempo muerto. El ex New Orleans Pelicans se dirigió de manera vehemente hacia el interno, lo que generó su reacción.

“Lo resolvimos ahí y se quedó. Tuvimos unas diferencias sobre algunas cosas que sucedieron en la cancha. Los dos tenemos una gran pasión por ganar. Somos adultos, estas cosas pasan. Eso ya está resuelto”, aseguró Howard, quien no ingresó en toda la segunda mitad.

Y luego, añadió: “Es mi hermano y mi compañero, estamos bien. Ya lo hemos solucionado. No quiero que nadie lo convierta en un problema”. Davis, por su parte, aclaró que no tiene ningún tipo de rencor con su compañero y expresó que son “dos muchachos apasionados y con ganas de ganar, eso es todo”.

El 0-2 en la temporada, sumado a seis derrotas consecutivas al final de la pretemporada, el conjunto acumula ocho derrotas en fila.

En el partido Anthony Davis anotó 22 puntos, bajó 13 rebotes y dio 3 asistencias, mientras que Lebrón James anotó 25 y brindó 5 pases. Russell Westbrook, por su parte, estuvo al borde de un triple-doble, con 11 rebotes, 9 asistencias y 15 puntos.