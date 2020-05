$!Dennis Rodman describe borrachera con Kim Jong Un

El éxito del documenta del "The Last Dance" no solo catapultó de nuevo la carrera de Michael Jordan, sino también de algunos personajes que convivieron con él, como lo es el caso de Dennis Rodman, uno de los jugadores más controvertidos en la historia de la NBA.

Si bien su calidad como jugador es incuestionable, Rodman tiene un peculiar andar fuera de las canchas que lo ha llevado a tener problemas con la policía, llenarse de rivales e incluso a convertirse en amigo de Kim Jong-un, el mandatario de Corea del Norte, en 2013.

La relación entre el exbasquetbolista y Jong-un logró trascender al grado de que llegaron a beber alcohol juntos, lo cual presumió Rodman en una charla que tuvo con Mike Tyson en su podcast "Hotboxing".

Tras la reciente especulación salvaje sobre la salud de Kim, Rodman le dijo a The Post la semana pasada que creía que su viejo amigo estaba bien, y probablemente pasaba su tiempo como la mayoría de los estadounidenses: viendo el documental de Jordan "The Last Dance".