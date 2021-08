$!DeRozan acepta convenio por 85 millones con Bulls

Los Bulls de Chicago dieron otro paso para fortalecerse, mediante la adquisición del productivo alero DeMar DeRozan, un día después de hacerse de los servicios del armador Lonzo Ball.

Chicago llegó el martes a un acuerdo por tres años y 85 millones de dólares con DeRozan, como parte de una operación de firma y canje con San Antonio, dijo a The Associated Press una persona cercana al acuerdo, quien solicitó permanecer en el anonimato porque los equipos no pueden anunciar convenios sino hasta el viernes.