$!David Díaz tras rebasar el coronavirus: “me vi muy cerca de la muerte”

La provincia Duarte es la cuarta en casos de coronavirus, pero es la primera con la mayor cantidad de fallecidos. Para la fortuna del baloncesto nacional, esa lista no incluye al técnico del básquet dominicano, David Díaz.

El también exjugador de la selección nacional de baloncesto cayó en un proceso delicado de salud el pasado 11 de marzo, que comenzó con dengue, siguió con neumonía y culminó con el COVID-19, con el cual batalla, ahora desde una residencia.

Díaz detalla los momentos crudos y agobiantes por los que pasó. “Después de esa experiencia, de ahora en adelante, me vi muy cerca, muy cerca, de la muerte”, dijo, “porque lo sentí en varias ocasiones”, agregó.

En esos momentos, señala, “uno piensa muchas cosas en esos momentos”, aunque en su caso “uno siempre piensa cosas positivas”.

Díaz dirigía al equipo de baloncesto del Club San Carlos en el torneo superior distrital cuando se le presentó su cuadro de salud. “El proceso mío fue difícil desde el inicio hasta el final, porque primero arranqué con un dengue, después con la neumonía”, narra. “Ahí me vino el coronavirus, se me complicó todo y tuve muchos problemas con la neumonía y ‘el corona’, porque tenía muchos problemas con el asunto de la respiración y la tos”.

Ahora que lo puede contar resume sobre la tos que era “muy fuerte, muy seca. Pero gracias a Dios lo superamos”.

La provincia Duarte (San Francisco de Macorís) de donde es Díaz oriundo, presenta 315 casos al martes 14 (236 activos) y 18 recuperados. Él es uno de esos. Además tiene 61 fallecidos para un 19.37 por ciento.

Díaz tiene una escuela de baloncesto que lleva su nombre, en el Club San Martín. Funciona lunes, miércoles y viernes (3:00-6:00 p.m.) con niños de 5 a 17 años. Al reflexionar sobre su vida tiene cosas más claras ahora. “Sé que hasta ahora he hecho muchas cosas buenas y positivas, pero -en lo adelante- tratar de seguir, mejorando, ser mejor ser humano y valorar muchas cosas que a lo mejor antes no valoraba y tratar de ayudar lo más posible en los ambientes en que yo me desenvuelvo”.