$!Dikembe Mutombo da voz a campaña contra brote de ébola

Mutombo, que en la década de 1980 se mudó a Estados Unidos con la intención de convertirse en médico, dijo a The Associated Press que comprende de dónde surge la desconfianza.

Los ataques de los rebeldes y la reticencia de la comunidad han afectado la labor que se realiza en Congo en respuesta al brote. Un médico de la Organización Mundial de la Salud fue asesinado en abril, los centros de salud han sido atacados y los grupos armados han amenazado repetidamente a los trabajadores de la salud. Debido a los problemas de seguridad, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el año pasado a los especialistas en enfermedades de los CDC que se alejen de las zonas donde se registra el brote.

“Alguien que no se parece a ti, que no piensa como tú, que no es de tu aldea, que viene de otro lugar, sólo llega a tu aldea con su hermosa camionera blanca y te dice... ‘inyéctate este químico en tu cuerpo para protegerte de este virus mortal’. Es ahí donde reside el problema. Es ahí donde tenemos un conflicto”, señaló.

“¿Cómo se construye esa confianza? Ese es el enorme problema que tenemos en el Congo”, añadió. “Yo creo, siendo hijo del Congo, que mi voz puede ser escuchada. Debido a que toda la gente en el país sabe de mi compromiso con la humanidad y la salud”.

Mutombo previamente se hizo cargo de los anuncios de servicio público sobre la poliomielitis y la fiebre amarilla. Hace una docena de años, su fundación montó un hospital de 300 camas en las afueras de su natal Kinshasa.