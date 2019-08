$!Dirigente explIca razones del fallo en Centrobasket

La selección sub17 de baloncesto masculino perdió su oportunidad de mantenerse en su ciclo de competencia.

Al finalizar en el cuarto lugar del torneo Centrobasket sub17 (julio 24-28/San Juan, Puerto Rico), se quedó fuera del torneo FIBAAmericas sub18 de 2020, eso refleja que esos jugadores y los demás que pudieran aparecer en el camino se quedarán fuera de competencia a nivel de selección, de modo tal que, fuera de Jean Montero, que jugará el torneo sub17, el resto será visto con un uniforme nacional cuando ya sean mayores.

¿Qué ocurrió allí, en el Coliseo Roberto Clemente, de Puerto Rico? El técnico de ese equipo, Álex Mirabel, tiene algunas respuestas que ofrecer.

“Este grupo tenía algunos muchachos que llegaron un poco tarde”, señala Mirabel, desde su hogar en New Jersey, EE.UU., “con siete u ocho días practicando juntos y más fogueos, hubiera sido diferente”. Ciertamente el grupo no alcanzó ni siquiera a cinco prácticas juntos. A todo esto, Jean Montero, uno de los jugadores principales y con gran nivel de juego, no entrenó los últimos días con el conjunto.

Otro aspecto que menciona Mirabel fue la ausencia de tres jugadores que hubieran redondeado el conjunto; uno de los cuales hubiera sido un gran soporte en el manejo del balón, una debilidad evidente para este conjunto, que una vez presionado se vio sin recursos para conducir la pelota y además “dos de ellos del quinteto”.

Mirabel se enteró de esa ausencia unos “tres o cuatro días antes” de irse a Puerto Rico y entonces debió reestructurar. Los que finalizaron en el equipo son buenos, “pero no al nivel de los que se quedaron”. Mirabel señaló que la “gente cree que es un desastre porque no clasificamos, pero hay que darle crédito al otro equipo, hicieron todo para ganar y nosotros no”.

Sobre el partido contra México, que terminó como campeón del torneo, dijo que RD estaba en un buen ritmo, pero el conjunto azteca “peleó mucho” y el quisqueyano estaba a falta “de un armador, tuvimos problemas sacando” y además faltó “concentración para terminar de jugar”.

Y contra Bahamas se falló en dos jugadas clave, además de que ese equipo hizo dos canastos en el último segundo.