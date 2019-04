$!Dominicano Brandone Francis estará en la Final de la NCAA

MINNEAPOLIS. Para aquellos que pensaron que Texas Tech solo juega a la defensiva, es hora de conocer a Matt Mooney.

Mientras que los Red Raiders estaban mirando a Michigan State en un extremo, el tirador de Texas estaba convirtiendo triples en el otro lado de la cancha, dejando a Tech a una victoria de un título el sábado por la noche con una victoria de 61-51 sobre los Spartans en la Final Four.

Mooney igualó su puntaje máximo de temporada con 22 puntos, incluyendo tres triples en el lapso de 3 minutos para dar a Texas Tech una ventaja de 13 puntos a mediados del segundo tiempo.

Con el tipo de ‘D’ (defensa) que juega Texas Tech, era demasiado para superar, y ahora los Red Raiders se están preparando para otra batalla defensiva, en una final de lunes contra Virginia.

El dominicano Brandone Francis marcó 9 puntos en 26 minutos con dos rebotes y dos asistencias y se une a la lista de jugadores de su país que alcanzan la final del baloncesto universitario.

Texas Tech gana haciendo lo suficiente en el lado ofensivo. En esta noche, Mooney hizo el mayor daño.

Previo al decisivo fin de semana Francis declaró a ESPN: Sí, tengo la oportunidad de representar no sólo a mi República Dominicana, sino a toda Latinoamérica; a los colombianos, puertorriqueños, mexicanos, venezolano... a todos”.

Tras mudarse a Estados Unidos con su padre, Francis aceptó la oferta de la Universidad de Florida para jugar basquetbol y estudiar. Era uno de los principales prospectos colegiales en todo el país. Sin embargo, las cosas se complicaron y después de su primera temporada abandonó Florida y decidió la universidad Texas Tech.

“Fue difícil, la situación simplemente no funcionó”, recordó Francis. “Llegué a pensar en dejar el basquetbol. Pero mis amigos, algunos incluso que ya están en la NBA me hicieron pensar y la mejor decision que he tomado fue venir a esta escuela”.