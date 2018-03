Dominicano Ron Sánchez es el nuevo dirigente de la Universidad de Charlotte en la NCAA

SANTO DOMINGO. El dominicano Ron Sánchez, es el nuevo entrenador en jefe de UNC-Charlotte, anunció la casa de estudios este lunes.

Sánchez ha sido asistente de Tony Bennett (Virgina) durante los 12 años de su carrera de entrenador en jefe, incluidos sus primeros tres en el estado de Washington. Fue ascendido a director técnico asociado hace tres temporadas.

“Me gustaría agradecer a Philip L. Dubois y al director de Atletismo Mike Hill por esta increíble oportunidad”, dijo Sánchez en el comunicado anunciando su contratación. “Me siento honrado de que me hayan confiado el programa de basquetbol masculino. He esperado mucho tiempo para el ajuste correcto y realmente creo en el liderazgo de este departamento. No puedo estar más emocionado ansío ya comenzar “.

Sánchez reemplazará a Houston Fancher, que fue el entrenador interino de Charlotte. Fancher fue 6-23 después del despido del entrenador Mark Price. Los 49ers tuvieron una racha perdedora de 15 juegos antes de terminar la temporada con una victoria sobre Florida Atlantic.

La escuela no ha tenido una temporada ganadora desde 2014, y su última aparición en el Torneo de la NCAA fue en 2005 con el entrenador en jefe Barry Lutz.

La contratación de Sánchez habla de una legitimidad de su estilo defensivo. Sánchez es el segundo asistente de larga data de Bennett que pasa a un puesto de entrenador en jefe, siguiendo a Ritchie McKay en Liberty.

“Obviamente, no estaría aquí sin la ayuda de Dick y Tony Bennett”, dijo Sánchez. “Aprendí mucho de ellos durante mi tiempo en el estado de Washington y Virginia. Mi esposa e hijos también están muy emocionados de ser parte de la familia de los 49ers “.

“Ron Sánchez encarna todo lo que podríamos desear en un entrenador de baloncesto”, dijo Hill. “Su reputación es impecable como maestro, líder, asesor y desarrollador de talento y reclutador. Lo más importante, es un hombre de gran carácter e integridad. Este es un gran día para los Charlotte 49ers.

Con su designación, Sánchez se convierte en el segundo entrenador dominicano al mando de una Universidad en la Primera División de la NCAA, Orlando Antigua, el primero cuando estuvo orientando a South Florida, ambos entrenadores fueron parte de la Selección Dominicana de Baloncesto que volvió a un Mundial de la disciplina 36 años después (Pre-Mundial Venezuela 2013, Mundial de España 2014).