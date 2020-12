$!Drones con comida y un selecto grupo de socios en moderno campo de golf de Michael Jordan

Está claro que el campo de Jordan combina tanto el golf como la tecnología. Sin embargo, las comodidades no se detienen en la entrega de bocadillos y bebidas de los robots. Los carritos de golf en The Grove XXIII alcanzan velocidades de hasta 35 millas por hora, los caddies obtienen sus propios scooters y hay un enrollador de cigarros en el lugar.

El nuevo campo de golf de Michael Jordan en Florida, The Grove XXIII, es único, y no solo porque sea propiedad del posiblemente el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos. Una característica es muy apropiada para un campo propiedad de un chico apodado Air Jordan. Puedes pedir comida y bebidas mientras juegas en The Grove XXIII, y los artículos llegan a través de un dron.

Rickie Fowler habló recientemente sobre el campo con Golf.com y dijo: “Cuanto más corto lo golpeas, más ancho es, por lo que los tees y los pines se hacen todos los días, por lo que el campo de golf puede jugar todo el tiempo que quieras, pero establecen el tees traseros a aproximadamente 7,000 o 7,100 yardas, y MJ solo juega los tees traseros“.

Sin embargo, no te hagas ilusiones de jugar The Grove XXIII. No cualquiera puede pasear hasta el campo y jugar al golf por la tarde. Necesita una invitación para ingresar a The Grove XXIII y hay menos de 100 miembros en el curso.

“Solo hay 75 miembros. Fue un verdadero honor estar invitado y ser miembro de un lugar tan exclusivo. Es realmente nuevo, solo tiene unos meses. Va a ser divertido durante los próximos 20 a 30 años, siempre que pueda jugar “, reconoció el piloto de Nascar Denny Hamlin en declaraciones a “USA TODAY”.

Otro de los miembros de este increíble campo de golf es el golfista estadounidense Rickie Fowler, quien alcanzó el TOP 5 del ranking del PGA Tour en 2016, y que ya conocía y había jugado con Jordan anteriormente.

Phil Mickelson, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del golf (entre sus victorias más destacadas cuenta con cinco torneos majors: tres Masters de Augusta, un PGA Championship y un Abierto Británico), aseguró en una entrevista en “The Dan Patrick Show”, que conoce a muchos miembros allí y que está en proceso de registrarse.

El club de golf se construyó dentro de unos 15 mil pies cuadrados (4.500 kilómetros) en los cuales se pueden encontrar vestuarios de hombres y mujeres, un área de descanso, una tienda profesional y un comedor, además del terreno de juego en sí.

“Queríamos la precisión y el flujo del swing de golf, así como el atletismo y la delicadeza corporativa de Michael para inspirar la forma contemporánea y los detalles de la arquitectura de la casa club”, destacó Don Wolfe de NBWW en el sitio web de la firma.