$!Duarte hace un casting con los Warriors a horas del draft

El Draft de la NBA está a solo tres días de distancia, y todos los ojos están puestos en los Warriors de Golden State.

¿Qué harán los Warriors con las selecciones N ° 7 y N ° 14? ¿Por qué no probarlo en la cancha? En cierto sentido, eso podría ser lo que hizo Golden State el domingo. Al menos para una de sus selecciones.

Jonathan Givony, de ESPN, informó el domingo que los Warriors llevaron a cabo un “entrenamiento competitivo” entre Davion Mitchell, Moses Moody, Trey Murphy y el dominicano Chris Duarte.

Shams Charania, del sitio en Interent Te Athletic, informó el domingo por la mañana que los Warriors y los New York Knicks son dos equipos que “miran” a Duarte, un escolta de Puerto Plata de 24 años de edad. Mitchell y Moody son vistos como prospectos que podrían ser elegidos en el No. 7 o No. 14, mientras que Duarte y Murphy probablemente estén en juego en el No. 14.

Duarte y Murphy son alas clásicas que pueden iluminarlas desde lo profundo. Murphy disparó un 43,3 por ciento desde la línea de tres la temporada pasada, y Duarte no se quedó atrás, disparó un 42,4% desde más allá del arco.

Mitchell es una estrella defensiva que debería poder liderar la segunda unidad y encajar con las estrellas, y Moody puede ser un arma ofensiva que también es un arma de las profundidades.

Los cuatro son vistos como prospectos que podrían ayudar a un contendiente esperanzado como los Warriors desde el principio.

El domingo temprano, Adrian Wojnarowski de ESPN informó que espera que los Warriors usen sus dos selecciones de lotería. Si todo va bien, tal vez el plan sea atrapar a un prospecto de alto riesgo y alta recompensa como Jonathan Kuminga en el número 7 y luego usar su segunda selección en uno de estos cuatro jugadores. DL