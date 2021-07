$!“Durant fuma más marihuana de lo que piensan. Toda su casa apesta”

Kevin Durant defiende en público el consumo de la marihuana, pero poco se sabe de cuánto la utilliza la estrella e los Brooklyn Nets. Su amigo, el actor Matt Sullivan, ha arrojada un poco de luz.

El también productor y musicalizador de películas de Hollywood como Aladino, La Bella y la Bestia, Hairspray, entre otras, divulgó el problema que vive KD con la marihuana, a tal grado que no tiene una vida social muy activa. Además dijo que su casa siempre huele feo por tanto que fuma.

“Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido”, aseguró Sullivan.

Esto en teoría no es algo que sorprenda del todo, ya que en 2019 aceptó el propio jugador que para él no es dañina y que incluso está al nivel del café.

“La marihuana es marihuana. No es dañina para nadie. Solo puede ayudar, mejorar y hacer cosas buenas. Siento que ya ni siquiera debería ser un gran tema de discusión”, confesó el alero en All The Smoke, el podcast de dos ex jugadores de la NBA como Matt Barnes y Stephen Jackson, que precisamente reconocieron haber consumido marihuana durante sus respectivas carreras en la liga norteamericana.

“Todos en mi equipo toman café todos los días. Los chicos salen a tomar vino después de los partidos o toman un trago de vez en cuando. La marihuana debería estar al mismo nivel”, remató hace dos años Durant.

En 2014 una foto del alero fumando en una pipa de agua corrió como la pólvora por internet, aunque él se justificó asegurando que le habían ‘hackeado’ el teléfono. Y tres años después, en 2017, las redes recuperaron un vídeo en el que se ve cómo a Kevin Durant se le cae un bote de esta droga en plena calle.

Durant está tan metido en el mundo de la marihuana, que desde hace 3 años es partner de Canopy Rivers, filial de Canopy Growth, la empresa de producción y distribución de Cannabis y productos relacionados más grande del mundo.