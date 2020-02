$!Durant sale en defensa del consumo de marihuana

Kevin Durant ha reabierto el viejo debate sobre eliminar la prohibición del consumo de marihuana en la NBA, siempre y cuando se utilice con fines terapéuticos.

“Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate”, declaró Durant en All The Smoke, el podcast de dos ex jugadores Matt Barnes y Stephen Jackson, que reconocieron haber consumido marihuana en la liga.

La MLB y NHL dejaron de sancionar a sus atletas que dan positivo en consumo de marihuana y su uso recreativo o medicinal está permitido en 39 estados.

Durant comparó los efectos de la marihuana con otros estimulantes que sí están legalizados: “Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel”, manifestó la estrella de los Nets. “Ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Espero que podamos superarlo”, sentenció.

El ex Thunder y Warriors se posicionó en contra de la detención de personas únicamente por posesión de marihuana. “Comencemos a sacarlos de la cárcel. Ese es el siguiente paso”, concluyó.