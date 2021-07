$!Durant y Doncic encabezan a 121 jugadores de la NBA y WNBA en Tokio 2020

En el grupo figuran 49 jugadores activos de la NBA y 29 jugadoras activas de la WNBA; también 16 ex jugadores de la NBA y 22 ex jugadoras de la WNBA. El torneo inaugural 3×3 de basquetbol cuenta con cuatro jugadoras activas y una ex jugadora de la WNBA.

Los récords anteriores de jugadores de la NBA y WNBA en los Juegos Olímpicos eran 46 y 26, respectivamente, en los Juegos Olímpicos 2016 en Rio de Janeiro, Brasil, según la versión que publica en sus páginas Colimdo, órgano informativo del Comité Olímpico Dominicano.