Durant y Warriors, a punto de barrer a enlutados Spurs

SAN ANTONIO. Jugar al baloncesto parecía algo trivial para los Spurs tras el fallecimiento de Erin Popovich. Compitieron lo mejor que pudieron pero, de nuevo, no fue suficiente para superar a Golden State.

Kevin Durant contabilizó 26 puntos, nueve rebotes y seis asistencias y los Warriors doblegaron 110-97 a San Antonio para lograr una ventaja de 3-0 en la primera ronda de los playoffs de la NBA ante un equipo que comenzó la jornada enlutado por la muerte de la esposa de su entrenador.

“Era el escenario perfecto para un tropiezo”, dijo el ala pívot de Golden State Draymond Green. “No lo digo porque no sea sensible en absoluto a esta situación. Nos tomamos el baloncesto en serio y queremos ganar, pero cuando empiezas a hablar de la vida y la muerte, un juego no importa. Aun así queríamos salir e intentar ganar el partido”.