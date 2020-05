El baloncestista traído de El Salvador que en horas pasó de apoyar a Abinader a "ratificar" su respaldo a Gonzalo

Las reacciones no se hicieron esperar. En las redes les sacaron en cara el favor que recibió recientemente del candidato oficialista.

“Agradezco infinitamente a Gonzalo Castillo por haber escuchado nuestra petición de ayudarnos a regresar a nuestro país. Ya lo había hecho con una integrante de Las Reinas del Caribe, con dos boxeadores y con la clase médica, y ahora lo ha hecho con nosotros los basquetbolistas”, dijo Cabrera al llegar al país por el Aeropuerto Joaquín Balaguer.

El viernes en la mañana, en un acto del Movimiento Nacional Deportivo que apoyo a Abinader coordinado por el comunicador Alberto Rodríguez aparece Cabrera brindando su apoyo al candidato del PRM, en el club Framboyán, en Los Mina.

Entre los juramentados estuvieron los atletas Cabrera (Leo), Henry Lalane, José Acosta (Bokú), Alex Castillo (JC) y Bemil Faulkner (La Foca), al igual que los árbitros Daniel Asencio, Pablo Foxan, Feliz A. Lapaix, Alonzo Urbáez, Jhosil Cleto, entre otros.

Sin embargo, al caer la tarde el viceministro de Deportes y coordinador del movimiento deportivo del PLD, Soterio Ramírez, colgó un video en su cuenta en Twitter donde Cabrera ratifica su respaldo a Castillo.

"Aclarar una situación que ha pasado en las redes sociales ya que participé en una actividad deportiva y al final salió siendo política, pero, por la gracia de Dios, que tengo una persona inteligente (y señala a Soterio Ramírez), aprendimos la lección y nada, prometemos que no pasará de nuevo, Gonzalo 2020, gracias, quiero conocerlo personal para agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por nosotros", dice Cabrera.

Ramírez, que gestionó el contacto con Castillo, presentó el video en su cuenta en Twitter, que acompañó de unas palabras.

"El @PRM_Oficial y su vocero están desesperado, Leandro Cabrera le manda este mensaje, me invitaron a una reunión con amigos del Baloncesto no me dijeron que era una actividad Política, Yo Apoyo a @Gonzalo2020RD y espero conocerlo personal, como te quedo el Ojo", twitteó Ramírez en alusión a un comentario del vocero de Abinader, José Marte Piantini.