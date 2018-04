El baloncesto de los años 70-80 tuvo “enfrentamientos de clases sociales”

Y detalla: “Pitar un juego Naco-Mauricio Báez; Naco o Arroyo Hondo-Los Mina, eso no era fácil, eran 10 mil personas, cinco por un lado recordándote el último domingo de mayo (la madre) y la presión de los periodistas. Había algunos que tenían intereses en los equipos o comerciales. No voy a mencionar nombres”.

El torneo de 1977

Recuerda lo ocurrido en la final de 1977, en la que Cucho Abreu terminó golpeando a Winston Royal en el rostro. “Si yo estuviera pitando esa final, muy difícil (que eso ocurriera), porque a mí nunca se me fue un juego de la mano. El juego se controla desde el principio”, advierte el árbitro que inicialmente se formó en México, país donde pitó, así como en Puerto Rico. “Cucho, que hoy es general, defendía fuerte, era un jugador físico. Esos jugadores físicos tienes que controlarlos para que no te dañen el juego”, señala.

Los más caballerosos

Al mencionar a los jugadores más caballerosos señala al fenecido Ismael Tapia, Víctor Hansen, Maíta Mercedes, Iván Mieses “muy caballeroso”, Vinicio Muñoz “ni hablar”; Hugo Cabrera y Chicho Sibilio, Eduardo Gómez; Royal “ese era una dama, ni hablaba” y por eso se sorprende por el hecho en que se vio involucrado con Abreu, que llevó a suspender la final de ese año. “Lógico, fue provocada por mi amigo (Cucho). No sé si fue expresamente, porque Winston era un lío”. ¿Los más difíciles? “los hermanos Monegro”, aunque casi no tenía problemas.

Ironía

Rechaza la revisión

Décadas después de su retiro, se aprobó la revisión de jugada por videos en el baloncesto. “Yo no estoy de acuerdo, es una de las cosas que más me ha molestado”, señala Martí.

“Si hoy en día yo estuviera... yo no pitara un juego, por moral”, señala Martí. ¿Cómo yo pito una jugada y llego a la casa en la noche y me dicen los hijos míos ‘papi, te equivocaste’, es un ser humano que está ahí. No me gusta ver los juegos de béisbol por eso”.

Martí refiere que también es improcedente cuando el árbitro se equivoca con el equipo A y luego quiere compensar con el B. “Se equivocó dos veces”, ahora bien, “el mejor árbitro del mundo es Dios, sólo Dios es perfecto”.