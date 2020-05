$!El dueño de Dallas Mavericks opuesto a planes de la NBA con las pruebas del COVID-19

Mark Cuban, el polémico dueño de los Dallas Mavericks que ha pagado más de dos millones en multas de la NBA, se opone a la recomendación de la liga de que los jugadores asintomáticos no se hagan la prueba del coronavirus (COVID-19) mientras los equipos se preparan para abrir instalaciones de práctica para no más de cuatro jugadores a la vez.

Cuban no está seguro de cuándo se abrirán las instalaciones de los Mavs, incluso cuando lo permitan los funcionarios de Texas.

Cuban, quien ha sido pragmático, servicial, crítico y urgente durante esta pandemia, no se siente cómodo abriendo las instalaciones de los Mavericks porque no pueden evaluar COVID-19 a todos los jugadores y al personal.

Cuando se les preguntó el miércoles por correo electrónico si los Mavericks planeaban abrir sus instalaciones de práctica el viernes y, de no ser así, si tenían un horario, Cuban respondió a USA TODAY Sports: "No. Si no podemos probar a nadie, no veo cómo sucede ".

También dijo en el podcast "77 minutos en el cielo": "El problema obviamente es que debido a que no podemos evaluar a las personas, no podemos garantizar la seguridad de nadie, ya sean jugadores de baloncesto o cualquier otra persona. A pesar de que podemos tratar de tomar diferentes tipos de precauciones, simplemente no vale la pena, especialmente cuando nuestros muchachos se mantienen en forma y salen a la cancha y disparan en aros al aire libre y hacen ejercicio de varias maneras. Así que no creo que el riesgo valga la pena".