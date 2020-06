$!El jugador de la NBA que sufrió abusos sexuales de niño

Lonnie Walker IV, un joven escolta de los San Antonio Spurs de la NBA, reveló el jueves que sufrió abusos sexuales cuando era un estudiante de primaria y relacionó esa experiencia con el peinado que le ha hecho popular en la liga.

"Fui acosado sexualmente, violado, abusado, incluso me acostumbré a ello porque a esa edad no se sabe qué es qué", relató el jugador en Instagram. "Yo era un chico crédulo y curioso que no sabía lo que era el mundo real".

Walker IV, de 21 años, subió un vídeo que muestra como le cortan su característico peinado, explicando que se comenzó a dejar crecer el pelo después de sufrir los abusos y que le ha ayudado a sobrellevar los recuerdos.