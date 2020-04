“El último baile” hace recordar a Jordan cuando vino a jugar al país

Esos datos eran poco o nada conocidos en el país. Vale notar que ese año un celular costaba 4 mil dólares y el Internet se hace masivo en 1995, con “SixDegrees” considerada la primera red social. Era difícil conocer de Jordan, entonces. “Yo realmente no sabía quién era Michael Jordan, ni nadie en ese instante, simplemente íbamos a jugar contra la selección de Estados Unidos, un equipo preparado, alto, corre bien el contraataque, buena defensa”, dijo Muñoz. “Hay que tener la dicha y la suerte de jugar contra él antes de convertirse en la figura que fue”, dijo Pérez.

The Last Dance fue colocada en la plataforma de Netflix el lunes 19. El seriado documental narra, en 10 capítulos, la última temporada de Jordan con los Bulls de Chicago.

Los protagonistas de la noche del 12 de agosto de 1983, tanto invitados como locales, nunca imaginarían que el domingo 19 de abril los seguidores del baloncesto a nivel mundial estarían enfocados en el documental “The Last Dance” (El último baile), en el que la fiugra principal es Michael Jeffrey Jordan.

Como punto anecdótico, Muñoz tiene en su memoria que para él “el recuerdo más lindo de eso no fueron los 30 puntos” que le encestó a Estados Unidos, sino que “cuando el juego terminó fueron a preguntarme en qué universidad jugaba yo. Nunca habían oído hablar de mí, que no sabían que este país tan pequeño tuviera jugadores así, pero no solo yo, sino también otros del equipo”.