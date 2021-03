En vídeos, las 10 mejores de la NBA; racha de los Suns; Lakers pierden sin James y Davis

Brandon Ingram fue el verdugo de su anterior equipo Los Ángeles Lakers, en la victoria de los New Orleans Pelicans, 128-111. Los derrotados jugaron sin LeBron James y Anthony Davis. Ingram logró 36 puntos (con un excelente 14 de 21 en tiros)... Los Suns de Phoenix ganaron su duelo consecutivo. La última vez que lo hicieron Chris Paul no Chris Paul no había sido seleccionado al Juego de Estrellas, Devin Booker y Mikal Bridges tenían 10 años y Deandre Ayton ni siquiera había comenzado a jugar baloncesto.

Aquí videos de las 10 mejores jugadas ayer en la NBA y los resultados en la jornada del 23 de marzo del 2021: Nuggets 100, Magic 99; Wizards 113, Knicks 131; Lakers 111, Pelicans 128; Suns 110, Heat 100; 76ers 108, Warriors 98 y Nets 116, Trail Blazers 112