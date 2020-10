$!Estrella de la WNBA: “Apoyan más a las futbolistas porque son niñas blancas lindas”

Bird señaló la culpa a un estereotipo social y señaló que la WNBA ha luchado para trabajar contra ese estereotipo.

“Así es como la sociedad y el mundo exterior están dispuestos a aceptar a la linda chica de al lado, pero no están dispuestos a aceptar, abrazar o no juzgar a estas jugadores de baloncesto que son altas, negras, homosexuales”, dijo Bird. “Ahí es donde está el problema. Donde siento que he aprendido a lo largo de ese proceso es que tienes que ser quien eres. Tienes que serlo para ser fiel y auténtico“.

Rapinoe, una estrella del equipo de la Copa del Mundo de 2019 que generó atención nacional generalizada, compartió puntos de vista similares en un artículo reciente de Players Tribune donde escribió: “Este país tiene una historia profunda de racismo y una historia profunda de homofobia. Y si miras a las jugadoras de la ‘W’ (WNBA), la mayoría de ellas son negras, y muchas de ellas son homosexuales ... ¿Dónde está esa misma energía para las mejores jugadoras de baloncesto femenino del planeta? ¿Dónde está esa energía para los deportes femeninos que - en lugar de escanear lindo y blanco y recto - escanear alto y negro y queer? “