$!Facundo Campazzo llega a acuerdo por dos años con Nuggets

Campazzo accedió a un contrato por dos años con los Nuggets de Denver el viernes, primer día de la agencia libre, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento directo de la negociación.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se formalizará al menos hasta el domingo, cuando expira la moratoria de la NBA para anunciar nuevos fichajes.

El diario The New York Times fue el primer medio que informó sobre el acuerdo entre Campazzo y los Nuggets.