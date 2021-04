$!Fallece hijo mayor del ex NBA Scottie Pippen

Antron Pippen, el hijo mayor de Scottie Pippen, falleció el domingo a los 33 años. El hombre padecía de asma crónico.

Scottie, el miembro del Salón de la Fama de la NBA, confirmó la noticia en publicaciones en Instagram y Twitter. “Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos nuestro amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego ”, escribió Pippen junto con fotos con Antron, quien dijo que habría tenido una carrera exitosa en la NBA si no fuera por problemas de salud.

“Antron sufría de asma crónica y si no lo hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy muy orgulloso del hombre en el que se convirtió ".

Pippen pidió los fanáticos mantuvieran a la madre de Antron, Karen McCollum, su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones.

“Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar ”, concluyó Pippen.

Antron era el mayor de los ocho hijos de Pippen y el único hijo que Pippen tuvo con McCollum.