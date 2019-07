$!Faneyte: “Creíamos en nosotros”; dice sobre las medallas del baloncesto 3x3

SANTO DOMINGO. El baloncesto dominicano se llenó de gloria en su modalidad de 3x3, luego de conquistar medalla de bronce, tanto en masculino como en femenino en el torneo de este deporte en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los dos equipos dominicanos dispusieron del gigante Brasil: El masculino ganó 19-17 y el femenino 20-15.

Es un momento de ensueño para esta modalidad del baloncesto, que también debutó con medalla en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, escenario en el que el masculino ganó plata y el femenino se llevó el bronce.

“Luchamos, lo intentamos, lo logramos y aquí estamos”, dijo Brian Piantini, del equipo masculino de 3x3. “De ser una medalla histórica: vinimos aquí y era a dar un mensaje, que República Dominicana tiene mucho futuro. Vine aquí a hacer un trabajo, creo que cumplí con ese trabajo”.

El femenino también se engrandeció. “El corazón”, señala el dirigente del equipo, Rafael Faneyte. “Nosotros creíamos en nosotros. Todos los equipos que están aquí nos llevan en estatura y en peso. Han jugado challenge, world tours. Hemos obtenido esto porque nos lo creíamos. Teníamos que venir a buscarlo. Estos muchachos (masculino y femenino) son guerreros”.

Aun cuando se trata de bronce, señaló que esas medallas, la suya y la del equipo femenino, aun cuando no son de oro “tienen un peso muy importante”.

Los primeros partidos del equipo masculino dominicano fueron dificultosos y fue necesario cambiar de capitán, destaca Rafael Faneyte, entrenador del equipo femenino y miembro de la comisión de baloncesto 3x3. Piantini terminó siendo el capitán del equipo en los últimos dos días, dijo Faneyte. “Queríamos que la experiencia de Brian la pudiéramos utilizar”, señaló. Piantini tomó el lugar de Reyson Beato.

Piantini informó que Brasil estuvo en Europa, hace 2 meses estaban en Amsterdam, en el Mundial “y nosotros somos jugadores que comenzamos a jugar ayer. Y estamos llevando una medalla panamericana a casa”.

Conquistar la medalla, advirtió, que “sinceramente fue muy, pero muy difícil, hacerle entender a los muchachos jugar este deporte contra equipos mundialistas. Les pedí que me siguieran en lo que les dijera, porque si no íbamos a improvisar, nos iba a ir mal”.

Hubo que superar una serie de situaciones, entiende Piantini. El conjunto comenzó a jugar “improvisando” y eso motivó a este jugador, el de más experiencia en esta modalidad de este juego a llamar la atención de los encargados del equipo. Estaba claro: Si estos muchachos no me van a seguir, no vamos para ningún lado. Y ahí me dieron el comando y las cosas comenzaron a cambiar”.

Y en realidad no había mucho que variar. “Las únicas cosas que tuvimos que hacer era hacer lo básico: comencemos a hacer las cosas que hemos entrenado, vamos a jugar con las reglas, la aplicamos al juego y veremos los resultados”.

En consecuencia, se produjo el juego de equipo y juego organizado.

Factor clima

Faneyte destacó que el clima ha sido una adversidad, en realidad no solo estos atletas lo han sentido, sino el resto de la delegación y sin quizás, las que pertenecen a esta área caribeña. “Este clima es una locura. Para nosotros es muy frío. Comparado con las condiciones que nosotros jugamos. Para nosotros es muy difícil, cuando calentaban se les hacía muy difícil entrar en calor. Aquí todos con gripe, tomando vitamina C”.

Pero Faneyte les advirtió al grupo el clima “no es excusa. Sabíamos que no lo era (excusa) y se lo decíamos a los muchachos”.

Explicó que la noche del domingo, se acostaron alrededor de la una de la madrugada y ambos partidos “muchos de nosotros no hemos desayunado todavía”.

La cantidad de partidos que tuvieron que disputar el domingo y al levantarse la larga fila para el desayuno impedían pensar en el primer alimento de la mañana, además de que la cancha de juego, Eduardo Dibós, se encuentra al menos a una hora de la Villa Panamericana, tiempo que se complica con los taponamientos. “Algunos no tuvieron tiempo. Aquí han comido alguna que otra granola, una manzana o un guineo”.