$!Francisco García: “Edgar Sosa le faltó el respeto a la dirigencia, al equipo y la fanaticada”

El gerente general de la selección nacional de Baloncesto, Francisco García dejó claro porqué el entrenador Ernesto “Che” García dejó fuera al armador Edgar Sosa de la preselección que se foguea con miras a la Copa Mundial que se realizará en China.

El ex jugador de la NBA expresó a través de un comunicado en el Twitter del combinado nacional que desde tiempo atrás Sosa ha dado señales de que no quiere ser parte del conjunto tricolor. “En vista de las desafortunadas declaraciones de Edgar Sosa quiero aclarar lo siguiente: Mi apoyo total a la decisión del cuerpo técnico de separarlo. Edgar, con su accionar en repetidas ocasiones, dejó claro que no quería ser parte de este equipo”.

“Le faltó el respeto a la dirigencia, le faltó el respeto al staff y ahora le falta el respeto a la fanaticada con declaraciones que no se apegan a la verdad”

“Nuestros jugadores están enfocados en hacer el mejor papel posible de cara al Mundial, por ende, no hablaré más de este tema hasta después que se acabe el torneo”, finalizó. El jugador de 31 años escribió en su cuenta de Instagram que su abandono del equipo nacional fue porque él necesitaba un vendaje en sus tobillos para poder practicar, pero no lo hicieron. “Ahí fue que comenzó todo, siempre llegó a cada selección con mucha y humildad y todos los que están ahí lo saben”, dijo.

Este viernes los dominicanos parten a China para el Atlas Challenge donde enfrentarán a los anfitriones. Los juegos se transmitirán por su canal de YouTube en un evento en el que también jugarán contra Grecia, Jordania, entre otros dependiendo los resultados.