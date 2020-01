$!Francisco García recuerda a Kobe; siguen homenajes al exjugador

El exjugador de la NBA, Francisco García, se unió a la lista de figuras que honran a Kobe Bryant, luego de su inesperada muerte, la mañana del pasado domingo, al caer su helicóptero en el que viajaban también su hija Gianna Bryant (Gi-Gi), así como otros siete pasajeros, incluidos entrenadores.

La niebla de la zona, Calabasas, California, pudo haber influido en el accidente. “Era mi ídolo. Lo admiraba por la manera como se conducía dentro y fuera de la cancha. Él siempre será recordado en el corazón de todos”, dijo García a Diario Libre. García se encontraba en su casa en Miami. Allí entrenaba a un chico, Reggie Charles Jr. (hijo del exselección nacional, Reggie Charles) y precisamente le habló de la clase de jugador que fue Kobe, sin conocer todavía la noticia.

Una vez en el comedor se enteró y tuvo que abandonar la comida. Charles, padre se encontraba en la casa en ese instante, junto a su hijo. “Kobe era una persona súper humilde”, dijo García sobre lo que le impactó del jugador. Recordó que eran rivales en la cancha, pero amigos. “Cuando me lesioné de la mano, que duré casi un año fuera. Cuando los Lakers fueron a Sacramento, me dijo que no parara, que siguiera, que todo es un proceso”, dijo García. “Algún día tú vas a jugar para los Lakers. Woow, men, eso es algo increíble”.