$!García lamenta la ausencia de Horford, pero pide prudencia para el jugador

“He visto comentarios muy groseros hacia la familia de él. Eso no puede pasar. Tenemos que respetar la decisión propia de cada profesional, porque así los profesionales que no son invitados a la selección, también respetan nuestra decisión”, explicó García.

Y en ese sentido García quiso remachar: “Lo más importante es apoyar a lo que están en la selección y no enfocarnos en los que no pueden estar por otros compromisos. No es justo que nos enfoquemos en cosas negativas”.

Apoyar a los que están

La selección nacional clasificó al Mundial con un núcleo de jugadores bajo el nuevo sistema de las ventanas clasificatorias de la FIBA. Se esperaba que la inclusión de los dos jugadores NBA, Towns y Horford, las expectativas dominicanas se incrementaran en términos de un mejor posicionamiento.

García sostiene que Horford sigue siendo dominicano, pero a la vez sugirió que se concentren en el grupo que dio el sí. “Enfocarnos en los que están”, dijo García. “Se hizo todo lo que se pudo y no se consiguió. La decisión fue otra. Pero como quiera debemos seguir apoyando a Horford. Cuando él va al Juego de Estrellas sale con la bandera dominicana”.

“Ya es su decisión personal, me imagino que se sentó con su familia, esas son decisiones profesionales de él. Es importante que debemos respetar no solo a Horford, sino a la familia del profesional. Eso es algo sagrado. No creo que sea necesario. Eso no enseña lo que somos, una nación unida. Como nación hemos sido unidos. Él tiene que tomar sus decisiones”.